I Los Angeles Lakers vincono la NBA Cup 2023

Questa notte a Las Vegas si è disputata la finale della prima NBA Cup In-Season tournament, in cui i Los Angeles Lakers hanno battuto gli Indiana Pacers 123 - 109. Anthony Davis è stato il miglior giocatore della partita con quarantuno punti, venti rimbalzi, cinque assist, quattro stoppate e un sontuoso sedici su ventiquattro al tiro. Il premio di MVP del torneo è andato però al suo compagno LeBron James, ormai prossimo a compiere quarant'anni. Il torneo si è disputato prendendo partite valide per la normale stagione regolare della NBA, perché ottantadue partite di essa e in più i play off sono già tante e logoranti e aggiungerne altre è impensabile. Solo la finale è stata una partita fuori dal calendario della stagione regolare, tra la miglior classifica dell'est e la miglior classificata dell'ovest. Le due finaliste secondo le agenzie di scommesse sono in seconda fascia per le possibilità di vittoria del titolo NBA, quindi possiamo considerare questo un perfetto trofeo secondario, paragonabile alla Coppa Italia nel calcio. La coppa Italia infatti nel calcio italiano è secondaria allo scudetto. Questa NBA Cup è nata per dare maggiore importanza alla prima parte della stagione regolare e vedremo se verrà riproposta nei prossimi anni.

Andrea Renzi