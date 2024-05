I tre quintetti ideali NBA 2023 - 2024

E' tempo di riconoscimenti per la stagione regolare della massima lega di basket al mondo e questi premi, per quanto opinabili, fanno sempre piacere e creano dibattiti tra praticanti della disciplina, addetti ai lavori e appassionati. Nikola Jokic è stato premiato MVP, Victor Wembanyama rookie dell'anno, Rudy Gobert miglior difensore. Ecco i tre quintetti ipotetici dell'anno. Terzo quintetto NBA: Stephen Curry, Devin Booker, Tyrese Haliburton, LeBron James, Domantas Sabonis. Secondo quintetto NBA: Jalen Brunson, Anthony Edwards, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Anthony Davis. Primo quintetto NBA: Shai Gilgeous Alexander, Luka Doncic, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic. Se prendiamo in considerazione il primo quintetto ipotetico, possiamo notare la presenza di quattro giocatori stranieri, tre europei Jokic, Doncic e Antetokounmpo e un canadese Shai Gilgeous Alexander. E c'è un altro europeo Domantas Sabonis, figlio del leggendario Arvydas. Ormai non è più nemmeno una notizia che dei non americani possano dominare la NBA.

Andrea Renzi