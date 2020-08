Iniziano i play off NBA

Lunedì 17 Agosto avranno inizio i play off NBA più anomali della storia, quelli dei tempi del covid 19 in un'unica città Orlando e senza pubblico. In caso di gara 7 nelle finali ne avremo fino al 13 ottobre. Le squadre in lista sono sedici, gli otto accoppiamenti sono i seguenti. A Ovest Los Angeles Lakers vs Portland Trail Blazers, Houston Rockets vs Okhlahoma City Thunder, Los Angeles Clippers vs Dallas Mavericks e Denver Nuggets vs Utah Jazz.

A est Milwaukee Bucks vs Orlando Magic, Miami Heat vs Indiana Pacers, Boston Celtics vs Philadelphia 76ers e Toronto Raptors vs Brooklin Nets. Classifica di Regular Season alla mano i favoriti per la vittoria finale sono i Bucks del MVP della scorsa Regular Season Antetokounmpo, che molto probabilmente rivincerà l'ambito premio quest'anno, ma secondo le agenzie di scommesse i favoriti sono i Lakers del re precedente LeBron James. Il sogno di molti tifosi neutrali sarebbe vedere la sfida tra questi due fuoriclasse in finale in un romantico copione tra l'attuale re e quello precedente che si sente tale pure adesso a quasi trentasei anni. Ma qualunque saranno le finaliste i fuoriclasse in campo non mancheranno e vi sarà comunque un copione interessante. Penso ai Clippers di Leonard e George, il primo campione uscente coi Raptors e il secondo privo di anelli, gli Houston Rockets di Harden e Westbrook, grandissimi fuoriclasse per il momento senza titoli vinti e via dicendo. Mancheranno i tifosi sugli spalti ma di certo non mancherà lo spettacolo in campo e visti gli sforzi per portare a termine la stagione, per questa volta ci accontentiamo così.

Andrea Renzi