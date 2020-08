Nel servizio l'intervista a Umberto Gandini, presidente Lega Basket Serie A e Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna

I giganti del basket a Bologna per la fase finale della Supercoppa del Cinquantenario Lega Basket, un grande ritorno della pallacanestro dopo il lungo lockdown dovuto all'emergenza sanitaria. La Final Four che assegnerà la Supercoppa, in programma alla Virtus Segafredo Arena, realizzata nei mesi scorsi all'interno della Fiera di Bologna, il 18 e 20 settembre.

Nel servizio l'intervista a Umberto Gandini, presidente Lega Basket Serie A e Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna