La Nazionale Under 16 in Kosovo per gli Europei

La Nazionale Under 16 di basketimpegnata in campo internazionale: obiettivo i Campionati Europei Division C, che si svolgeranno in Kosovo, a Pristina, a partire da mercoledì 19 fino a giovedì 27 luglio. La Nazionale partirà stasera, ore 19.30, da Bologna. Domani sarà la giornata di conoscenza dei luoghi, adempimenti FIBA e conoscenza delle squadre avversarie. Mercoledì scatterà l’Europeo con la partita delle 17.30 contro l’Armenia. A guidare la delegazione Roberto Berardi, con lui l'allenatore, Stefano Rossini, l'assistente Nicola Borello e il preparatore Nicolas Crucitti.