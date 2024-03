Seconda vittoria esterna consecutiva e playoff in cassaforte per la Pallacanestro Titano che vince a Tolentino 65-60. Il top scorer di giornata è Pesaresi con 22 punti. Doppia cifra di punti anche per Felici con 18 e Gamberini con 11. Da segnalare i 15 rimbalzi per Fusco.