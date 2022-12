Nel campionato di Serie C Silver, la capolista Loreto Pesaro s’impone per 73 a 55 sulla Pallacanestro Titano e conquista la nona vittoria in altrettanti incontri. Una partita dominata dal quintetto marchigiano che ha messo a referto ben 4 uomini in doppia cifra. Tra i sammarinesi, da segnalare Dini con 17 punti mentre ha pesato l'assenza per infortunio di Gamberini, rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro.