Mondiali, Italia k.o. contro la Repubblica Dominicana

Dopo la vittoria all'esordio con l'Angola, l'Italia cade contro la Repubblica Dominicana di Karl-Anthony Towns, per 87 a 82, ed è seconda nel girone. È proprio l'ala grande dei Minnesota Timberwolves a guidare gli americani, con 24 punti, al pari di Andres Feliz, mentre il miglior marcatore azzurro è Marco Spissu, con 17. Fatale, per l'Italia, un'altra pessima prova al tiro da 3, con solo il 24% di tentativi realizzati, soprattutto nel secondo e terzo quarto. Gianmarco Pozzecco espulso prima di metà partita per somma di falli tecnici presi dalla panchina. Ora gli azzurri, per avanzare alla seconda fase, dovranno vincere la sfida martedì, contro le Filippine.