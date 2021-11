Nba, i migliori giocatori che vengono dall'Africa

L'Africa dagli anni ottanta ad oggi ha dato diversi giocatori alla NBA, quasi tutti nei ruoli di lunghi. Tra tutti coloro che hanno militato e militano ancora in NBA ce ne sono tre che hanno raggiunto lo status di grandissimi campioni: Hakeem Olajuwon, Joel Embiid e Pascal Siakam. Poi ci sarebbe anche Giannis Antetokounmpo, che però ha optato per la cittadinanza greca pur non rinunciando a visite benefiche in Africa.

Hakeem Olajuwon nel 1984 fu prima scelta assoluta in NBA davanti a Michael Jordan e ha vinto due titoli NBA con gli Houston Rockets, con anche i due premi di miglior giocatore di quelle finali. A diciassette anni era nella nazionale nigeriana di pallanuoto, poi si trasferì negli USA e optò per il basket. E' stato inserito tra i migliori settantacinque giocatori NBA della storia ed è considerato uno dei più grandi centri di sempre assieme a Wilt Chamberlain, Kareem Abdul Jabbar, Shaquille O'Neal e Bill Russell.

Il ventisettenne camerunense Joel Embiid non è neanche a metà carriera, ma l'anno scorso ha conteso a Jokic il premio di miglior giocatore della Regular Season. E' pure lui un centro ed è considerato ai livelli dei più grandi di sempre. In lui è racchiusa l'agilità e la capacità di giocare lontano da canestro richiesta ai centri di oggi e l'altezza e la stazza dei centri di una volta, che ne fanno un mix micidiale, un rebus irrisolvibile per gli avversari. Poi c'è Paskal Siakam anch'egli camerunense, ala centro che dopo Kawhi Leonard è stato il secondo violino dei Toronto Raptors campioni NBA nel 2019. Siakam è in continua lotta con gli infortuni, ma è anche lui nell'olimpo dei cestisti. Andrea Renzi.