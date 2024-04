Nikola Jokic è il miglior giocatore europeo di sempre visto in NBA?

È un dibattito che ha appena preso piede tra ex giocatori, addetti ai lavori e tifosi. Il croato Toni Kukoc, ex giocatore di Treviso, Chicago Bulls e Milwaukee Bucks negli anni 90 - 2000, ha espresso un parere molto forte, che attirerà parecchie reazioni.

Nonostante Jokic quest'anno si avvii a vincere il terzo premio di mvp della stagione regolare e abbia pure vinto un titolo NBA con annesso premio di mvp delle finali, secondo Kukoc non solo non è il miglior giocatore europeo di sempre, ma è inferiore ai suoi ex compagni nella nazionale jugoslava Vlade Divac e Dino Radja. Kokoc afferma che Divac aveva un trattamento di palla inusuale per un centro dell'epoca, mentre Radja era migliore di Jokic nel condurre il contropiede dopo aver preso il rimbalzo. Kukoc inoltre afferma che se Sabonis non avesse avuto gravi infortuni, sarebbe secondo lui il miglior giocatore europeo di sempre.

L'ex giocatore ha citato come migliori dell'attuale Jokic tre giocatori della sua epoca, quindi è chiaro che ritiene i suoi tempi come i migliori. Nostalgia? Faziosità? Esistono però già molti dibattiti su chi fosse migliore tra Nikola Jokic e Arvydas Sabonis al netto di infortuni e l'asticella pende più a favore di quest'ultimo perché più completo, più dotato atleticamente e migliore in difesa. Nessuno però ha mai paragonato Divac e Radja all'attuale Nikola Jokic. Il basket è stimolante anche per questi dibattiti.

Andrea Renzi