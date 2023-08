Novità in casa Riviera Basket Rimini: arriva Del Citerna

La prima firma della stagione 2023/24 di Riviera Basket Rimini porta con sé una ventata di gioventù. SI tratta di Michele Del Citerna, classe 1999 nato a Perugia, dove vive con la famiglia. Michele è classificato “punti 1” e per quanto giovanissimo è una vecchia conoscenza del Coach Angelo Loperfido che lo allenò all’esordio sul parquet nel 2018 e 2019 quando guidava la Basket Disabili Foligno in serie B.

Dopo la pausa forzata della pandemia Michele ha disputato mezzo campionato di Serie B, con la NPiC Rieti per allontanarsi successivamente dal basket per il tennis senza mai dimenticare l’amore per la palla a spicchi, amore che si è improvvisamente riacceso con la chiamata di Coach Loperfido che gli ha offerto di vestire la canotta riminese, offerta prontamente accettata.

Data la distanza Rimini-Perugia, Michele parteciperà regolarmente all’allenamento del martedì e si unirà alla squadra nelle date di calendario del campionato di Serie B oltre a tornei ed amichevoli preparatorie.