Pallacanestro Titano – Ascoli Basket 79-72

Sono quelle vittorie da ricordare nel tempo e che danno entusiasmo e fiducia. Il quintetto di Porcarelli soffre tantissimo con Ascoli ma alla fine emerge e vince un incontro fondamentale. 79-72 il punteggio finale dopo che i Titans al Multieventi Sport Domus erano stati sotto fin dalle prime battute. 17-23 il primo 34-43 il secondo. Ascoli arriva a toccare il +12 a tre minuti dalla fine del terzo quarto e li sembrava davvero non esserci più margine di recupero con gli ospiti in partita e meritevoli del cospicuo vantaggio.

Nel basket basta una scintilla per far girare tutto e gli ultimi tre minuti del terzo/quarto sono caratterizzati dalla reazione che serviva e lo svantaggio si assottiglia notevolmente fino al 58-60. Nel quarto sale in cattedra Altavilla ben supportato da Raschi, ma è tutta la squadra a crescere di livello, e così arriva aggancio, sorpasso e allungo fino al 79 a 72 finale. Prova di grande carattere dei Titans. Macina e compagni muovono la classifica per la prima volta in questa seconda fase e ora si apprestano al doppio turno esterno con Tolentino (sabato 12) e Gualdo (domenica 20).