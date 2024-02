Pallacanestro Titano sconfitta ad Assisi nel turno infrasettimanale valevole per la settima giornata di ritorno del Campionato di serie C. La squadra umbra s’impone 78-74 al termine di una partita decisamente a due volti, con i biancazzurri autori di un eccellente primo tempo e Assisi a mettere la sua firma su una ripresa in cui ha portato a termine la rimonta e ha vinto la partita.