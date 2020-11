Una pazza VL Pesaro spezza la maledizione della Vitrifrigo Arena, dove non vinceva dal marzo 2019. I biancorossi battono Cremona 95-83 all'overtime, dopo aver rischiato di dilapidare il +21 raggiunto nel corso del terzo quarto. Spiccano la doppia doppia di Cain (12+19 rimbalzi) e i 21 di Massenat, a cui si aggiungono i 16 a testa di Delfino e Filipovity. È la seconda vittoria consecutiva per Pesaro: in campionato non succedeva dal gennaio 2019.