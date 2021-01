Pesaro riceve Cantù: Delfino tenta il recupero

La notizia di giornata per la VL arriva dal presidente del Consorzio Luciano Amadori, che in vista della Coppa Italia apre all'arrivo di un lungo. Un nome in circolo è quello di Jakub Wojciechowski, polacco classe '90 – ma con passaporto italiano – oggi in A2 con Biella. Intanto però c'è da pensare a Cantù, che a dispetto della classifica – penultima con solo 4 vittorie – se in giornata ha i mezzi per fare male. In tal senso, la sconfitta dell'andata è un buon promemoria per Pesaro, ora come allora alle prese con qualche defezione. Tambone è ancora out per covid, mentre Delfino – assente al PalaDesio – è in ripresa dalla lombalgia che l'ha tenuto fuori a Sassari: il capitano viene da due giorni di allenamento con la squadra e Repesa spera almeno in un recupero part time. "Farà di tutto per aiutarci - dice il coach VL - già stare in panchina ad aiutare i ragazzi sarebbe qualcosa, se poi riuscisse a darci anche 10 o 15 minuti di qualità io sarei già soddisfatto".





Di fronte una Cantù che ha aperto l'anno con 3 ko, pur ben figurando con Sassari e Virtus. Con le quali gli oltre 90 punti incassati hanno vanificato la vena realizzativa, impennatasi con il ritorno di Frank Gaines. Già a Cantù due stagioni fa – quando fu capocannoniere di A – e riscopertosi bomber dopo le esperienze senza gloria tra Vnera e Israele: 23 punti alla Dinamo, 24 a Bologna. Lui e il centro Bigby-Williams – 21+11 rimbalzi con la Virtus – le novità di mercato nonché principali pericoli insieme a Smith, decisivo all'andata con una doppia doppia punti/assist.