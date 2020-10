Pesaro riceve Cremona per sfatare due tabù

Lasciato il fondo della classe, per la VL Pesaro è tempo di trovare continuità, il che vorrebbe dire sfatare due tabù. Considerando che in mezzo c'è stata una stagione tremenda, in campionato i marchigiani è più di un anno e mezzo che non vincono in casa o che non ne vincono due in fila: l'ultimo hurrà alla Vitrifrigo è il 91-89 su Avellino del 31 marzo 2019, il bis di successi con Torino e Pistoia invece è addirittura di gennaio 2019. Per cancellare il lungo digiuno c'è Cremona, una sfida tra pari classifica da affrontare per la quale Repesa recupera Drell ma, per contro, ha qualche problema di formazione. " Filipovity non si è allenato oggi - dice il coach - vediamo cosa succede, se riuscirà ad allenarsi domani e a giocare dopodomani. Allo stesso tempo Delfino non ha recuperato del tutto, ma sarà in roster per dare una mano ai giovani".





Per allungare le rotazioni, il coach ha in programma di dare fiducia a Basso – già visto, e non del tutto promosso, contro Roma – e Serpilli, che in caso di bisogno sarà gettato nella mischia. Di fronte ci sarà il miracolo di questo avvio di campionato. Una Cremona che aveva annunciato l'addio a inizio estate, che si è iscritta sul gong e poi, nonostante il poco tempo, ha allestito un'ottima squadra. E dopo i brutti ko con Trieste e Venezia ha vinto in casa della Virtus Bologna e poi con Varese, per poi gettare il tris facendosi rimontare da Trento. Due ex nazionali come Cournooh e Poeta, i cannonieri Hommes e TJ Williams, due lunghi validi come Lee e Jarvis Williams. Pronti a dar battaglia alla punta di diamante VL, quel Cain che ha già accumulato tre doppie doppie e ha la miglior media rimbalzi della A, a quota 10.

Nel video, le parole del coach della Carpegna Prosciutto, Jasmin Repesa.