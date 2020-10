Pesaro riceve Trento e medita il "trasloco" a Rimini

La Vitrifrigo Arena si apre per Trento, poi però potrebbe restare chiusa per un po'. Per le prossime gare casalinghe infatti la VL Pesaro medita di trasferirsi a Rimini, in modo da poter contare su un maggiore apporto da parte del suo pubblico. L'ultimo DPCM prevede un massimo di 200 spettatori a partita, limite derogabile dalle singole regioni. Ma mentre alcune – vedi Lombardia ed Emilia Romagna – si sono già mosse, nelle Marche, per ora, tutto tace. Una situazione che non può soddisfare una VL che nel botteghino ha una fetta importante del suo budget, motivo per cui, come annunciato da Amadori in conferenza stampa, sono in corso valutazioni di trasloco.

Molto migliori le premesse sul campo: espugnare il Taliercio con un +18 è una di quelle botte di autostima da cavalcare senza meno, ancor di più se alla Vitrifrigo arriva l'ultima in classifica. Una classifica che però inganna sul valore reale di Trento, che tra campionato e coppa ha ruolini uguali e opposti: 3 ko su 3 in Serie A – tremendo l'ultimo con la Fortitudo – e 3 vittorie su 3 – con due partite fuori – in Eurocup, dove comanda il girone da sola. L'ala Maye – 39 punti in due gare – e i rinforzi di caratura europea come il play Browne e il centro Williams sono gli elementi più pericolosi per Pesaro, che dopo la Reyer può contare con rinnovata convinzione su Massenat e Filipovity. Colpi di mercato sin qui ancora non del tutto convincenti, trascinatori nel roboante successo veneziano al pari di Cain, attualmente miglior rimbalzista del torneo con uno straordinario 11 di media. E stavolta si aggiunge pure il capitano Delfino, rientrato regolarmente in gruppo dopo l'infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori due turni.