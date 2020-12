Pesaro si ferma a 80, la Virtus vince a quota 100

Il ventello che la Virtus mette tra sé e Pesaro riporta gli uomini di Repesa sulla terra. Non è una bocciatura quella della Segafredo Arena, non è nemmeno un ridimensionamento, piuttosto un dimensionamento, dopo la striscia recente con il miracolo di Brindisi e la bella vittoria su Trieste che hanno comunque certificato un salto di qualità. E che la VL sia cresciuta non è una notizia, che non sia ancora a livello della Virtus, pure.





Dunque 100-80 per le V Nere che scappano subito 11-4 grande al grande impatto di Markovic e Teodosic. La Carpegna di questi tempi però non è squadra che si arrende alle prime difficoltà e trova sempre e comunque il modo di fare male. Matteo Tambone sale in cattedra per i 9 punti consecutivi che sul 18-20 valgono perfino il sorpasso. Bologna stringe le maglie in difesa, Belinelli inventa giocate dal nulla e insomma oltre alla qualità c'è anche la solidità Segafredo che vale un nuovo allungo all'intervallo che suona sul 52-44. Al ritorno sul parquet Pesaro costruisce le basi per una rimonta con Justin Robinson e Cain, poi la squadra di Repesa si infila in un tunnel di palle perse che vanificano l'operazione rientro.

E' il momento decisivo, Teodosic scala la marcia, Pesaro soffre e non trova difese efficaci per arginare la furia Virtus. Ed ecco servito il +18 che farà la differenza. La Carpegna arriva al massimo a -12 e insomma il destino è segnato nel segno di un pronostico che le recenti vicende lasciavano aperto, ma il peso specifico dei roster no. La Virtus scavalla anche venti punti di vantaggio approfittando del tecnico fischiato a Repesa: di fatto comincia un'amichevole di 5 minuti in cui i due allenatori,, danno spazio ai giovani in panchina. Bologna inverte la rotta in casa dove il bilancio deficitario gli ha precluso la vetta e Pesaro torna a lavorare con consapevolezza e fiducia. All'orizzonte c'è già la partita con Milano e insomma il calendario adesso non da una mano, ma la Carpegna sicuro non parte battuta.