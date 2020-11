Pesaro-Varese, il post partita di Repesa e Bulleri

Intervista a Jasmin Repesa e Massimo Bulleri

Dopo la vittoria su Varese, Jasmin Repesa fa i complimenti alla sua squadra, stravolta, nell'assetto, dalla positività al covid di Cain, il centro titolare: "Dopo aver saputo dell'assenza di Tyler abbiamo fatto solo una riunione, un mezzo allenamento sabato pomeriggio e uno stamattina. Dovevamo cambiare tutto, dovevamo cambiare posizione a qualcuno, per esempio a Filipovity che non ha mai giocato come 5. Non era facile né per lui né per i compagni, ma con grande voglia, sacrificio di tutti e con la tigna pesarese siamo riusciti a vincere, complimenti di cuore a tutti. Marko è stato una costante difensiva, 17 rimbalzi sono tanta roba, Delfino è stato una costante con la sua esperienza, Filloy per la prima volta ha fatto 5 falli. Avete visto come abbiamo difeso su Scola, post basso con raddoppi e blitz straordinari e aggressivi, mandando in tilt un giocatore di altissimo livello".





Varese è andata ko - il quinto di fila - nonostante un primo tempo condotto dal principio alla fine: "Le nostre percentuali si sono un pochino abbassate - dice coach Massimo Bulleri - purtroppo abbiamo commesso qualche errore di troppo su situazioni di layup e con qualche tiro aperto non entrato. Complessivamente Pesaro ha alzato la sua intensità in difesa e soprattutto in attacco, dove ha segnato alcuni canestri di grande fattura individuale. Peccato, era un'occasione importante, ma ce la siamo giocata e usciamo dal campo a testa alta".