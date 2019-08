Presentata la campagna abbonamenti della VL Pesaro

“Il Fuoco che ci unisce” come simbolo di forza e passione che dovrà ardere per la squadra: l'obiettivo è quello di avere il palazzetto sempre pieno, potersi guadagnare il titolo di squadra più seguita del campionato, e per fare questo la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si è mossa per coinvolgere soprattutto i giovani e le famiglie. Per tutti i ragazzi fino ai 20 anni di età il costo dell'abbonamento, valido per 15 gare, sarà di 50 euro sia in curva che in tribuna contro i 150 (275 per la tribuna) del prezzo intero; le famiglie avranno invece diritto a uno sconto del 5% sul pagamento. Prevista un'agevolazione anche per gli universitari di Urbino e della riviera, che potranno comprare un abbonamento nella zona K2 al costo di 100 euro. Non vengono poi dimenticati i vecchi abbonati, che avranno un'agevolazione del 20%. Da quest'anno, oltre che sul sito e nella sede della VL Pesaro, sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento anche all'IperConad Pesaro e alla Banca di Pesaro in via Milano, dove si potrà fare anche un pagamento rateizzato. Alla presentazione era presente anche Luciano Amadori, che ha parlato degli obiettivi della VL.