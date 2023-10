Stagione NBA 2023 - 24 i favoriti secondo i bookmaker

Il 5 ottobre inizierà la nuova stagione NBA ed è tempo di previsioni. Secondo le agenzie di scommesse americane questi sono in ordine i favoriti. Al primo posto ci sono i Milwaukee Bucks che sono vogliosi di riscatto dopo essere usciti l'anno scorso a sorpresa al primo turno di play off. Antetokounmpo resta il leader della squadra, che potrà contare su un rinforzo di lusso come il veterano Damian Lillard. Al secondo posto ci sono i Boston Celtics, una squadra rodata e compatta che in un meccanismo che funziona hanno inserito un potenziale top player come Kristap Porzingis atteso per il definitivo salto di qualità. Al terzo posto i campioni in carica Denver Nuggets col leader Nikola Jokic e Jamal Murray disponibile già ad inizio anno. I Nuggets giocheranno consapevoli delle loro potenzialità senza l'ossessione della vittoria a tutti i costi, visto che già l'anno scorso hanno centrato l'obiettivo finale. Al quarto posto i Phoneix Suns col veterano Chris Paul che proverà a mettere in tasca il tanto desiderato anello con l'aiuto di Devin Booker e Deandre Ayton, le stelle della squadra. Dopo queste quattro ci sono molto staccate nelle quote tutte le altre.

Andrea Renzi