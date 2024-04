Titans, ko contro Foligno: 57-60 ad Acquaviva

La Pallacanestro Titano fallisce una ghiotta occasione per consolidare il secondo posto in Serie C: alla palestra di Acquaviva é punto a punto con Foligno – a caccia di punti play-off- a alla fine a passare sono proprio gli ospiti 57-60. Un match equilibrato, fin dal principio. Che però vede sempre Foligno avanti alla fine dei primi due quarti: 17-21 nel primo, 29-36 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi inizia la rimonta dei Titans: Macina e compagni trovano buone soluzioni in attacco, Pesaresi e Gamberini - già decisivi nella gara di andata – completano l'opera.

Alla sirena del terzo periodo é tutto in perfetta parità: 50-50. A questo punto, i ragazzi di coach Millina non cavalcano l’onda della rimonta compiuta e anzi, nell’ultimo e decisivo quarto, sbagliano troppo. Appena 7 punti in 10 minuti, Foligno ne approfitta e si prende un piccolo margine in apertura con i canestri di Cimarelli e Mariotti, prima di chiudere definitivamente con i liberi di Pavicevic, miglior marcatore umbro con 13 punti. Come detto, sarà 57-60: ai Titans non bastano i 15 di Pesaresi e Gamberini, oltre gli 11 di Fusco. Biancazzurri che avranno però l’immediata occasione per il riscatto giovedì prossimo: si torna sul parquet del Multieventi per sfidare Porto Sant’Elpidio.