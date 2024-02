Titans, successo al cardiopalma: 79-74 a Montemarciano

Montemarciano - Pallacanestro Titano

C’è Acquaviva - e non il “classico” Multieveventi - a fare da cornice ad una delle partite più belle, più intense e più emozionanti della stagione per la Pallacanestro Titano. I ragazzi di coach Piero Millina superano quasi allo scadere Montemarciano, dopo una grande rimonta. Termina 79-74 per i sammarinesi, autori di una prova tutto cuore. La partenza era stata delle migliori con un 16-5 nei primi 5 minuti che sembrava presagire ad una serata semplice, almeno sulla carta. Ma Montemarciano - storicamente - si è sempre dimostrata squadra ostica e, infatti, già a fine primo quarto il tabellone di Acquaviva dice 21 pari. Lo sprint ospite arriva prima dell’intervallo: Lupetti e Maggiotto, che alla fine ne metteranno rispettivamente 23 e 21, allungano fino al 36-44.

E a inizio terzo quarto Montemarciano si porta anche a +12, sembra finita. Ma da qui inizia un’altra partita: Macina suona la carica e, a suon di canestri, i Titans iniziano la loro contro rimonta. Alla fine saranno addirittura 25 i punti segnati dal capitano, top scorer dell’incontro. Il primo sorpasso biancazzurro arriva a 3’ dalla sirena con la tripla di Pesaresi, il secondo con un’altra bomba di Frigoli. Il testa a testa finale sorride alla Pallacanestro Titano che si impone 79-74 e risale in classifica, salendo a quota 30 e avvicinandosi proprio a Montemarciano terza. Prossimo impegno fuori casa, contro Perugia.