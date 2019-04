VL Pesaro, con Sassari comincia la Final Four per la salvezza

Per la VL Pesaro la vera notizia di questi giorni è arrivata da Torino, dove Forni, patron dell'Auxilium, ha saldato una delle due mensilità di stipendi arretrati: sciopero dei giocatori rientrato esclusione scongiurata, perciò la salvezza sarà da sudare sul campo. A partire dalla sfida interna di sabato con Sassari, che con Pozzecco in panca vola: 5 vittorie di fila in campionato, aggancio ai playoff e sbarco nella finale di Europe Cup, la prima nelle coppe della società. La VL però viene dalla bella prova in casa di Trento e ci crede, ancor più ora che alla truppa si aggiunge Dez Wells. "Purtroppo quest'anno Murray ha fatto un campionato di alti e bassi e abbiamo deciso di sostituirlo con Wells - dice il presidente della VL Ario Costa - di sicuro ha più esperienza, l'anno scorso ha giocato un buon campionato con Avellino quindi riteniamo che possa darci una mano per portare a casa questo importantissimo risultato. Murray rimarrà comunque a disposizione del tecnico, può essere che esca definitivamente o che si alterni con altri".

Oltre a Wells, Boniciolli avrà a disposizione anche il recuperato McCree, mentre Lyons resta in dubbio per l'infortunio all'occhio. Il suo crescendo tornerà comunque utile nelle successive, quando ci saranno la trasferta di Varese e le sfide salvezza con Reggio Emilia – travolta da Trieste – e Torino, che vincendo con Pistoia s'è quasi tirata fuori. La VL deve difendere il +2 sui toscani, che di fatto è un +4. In sintesi, due partite di vantaggio a 4 turni dalla fine. "Ogni partita è importantissima per ognuna delle squadre che affronteremo - aggiunge Costa - sappiamo che sono impegni decisivi sia quelli in casa che quelli fuori ma sappiamo che uno, almeno, dobbiamo portarlo a casa".