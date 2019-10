VL Pesaro, ecco il centro: presto Clint Chapman

La VL Pesaro colma il vuoto lasciato dal caso Blair e ora ha finalmente il centro titolare: è Clint Chapman, americano classe '89 con alle spalle una lunga militanza nel campionato giapponese. Le ultime due stagioni però le ha disputate in Germania con Alba Berlino, Riesen Ludwigsburg e Rasta Vechta, scendendo in campo anche in Eurocup e Champions League. Con ogni probabilità , l'arrivo di Chapman sancisce l'addio di Tau Lydeka, il cui contratto scade a fine ottobre.