VL Pesaro: ingaggiato Filloy, manca un centro

Ariel Filloy - Simone Zanotti

Parola di coach Repesa, alla Carpegna Prosciutto Pesaro manca ancora un centro che dia il cambio a Cain, ruolo per il quale circola sempre il nome dell'ex azzurro Cusin. Già allo stato attuale comunque il roster è di tutt'altro spessore rispetto alle ultime stagioni. Così come d'altra categoria è la credibilità del progetto, come dimostra la scelta di Ariel Filloy. Play classe '87, scudetto 2017 e Coppa Italia 2020 con la Reyer Venezia – con in mezzo un biennio ad Avellino – e nel frattempo un Mondiale e un Europeo con gli Azzurri: profili del genere a Pesaro mancavano da un po', ora però è un'altra musica e a lui è bastata una settimana di allenamento per convincersi a passare da aggregato a tesserato. Il cambio di marcia lo conferma anche il veterano del gruppo, l'ala grande Simone Zanotti: dopo due stagioni in VL era andato in svincolo ma appena c'è stata la certezza dell'iscrizione in Serie A è stato il primo a firmare.

Nel video le parole di Ariel Filloy e Simone Zanotti, play e ala grande della Carpegna Prosciutto Pesaro