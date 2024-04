VL Pesaro: ingaggiato il pivot Loudon Love

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha raggiunto un accordo per portare in maglia biancorossa il giocatore Loudon Love. Nato il 21 aprile 1998, centro di 205 cm per 118 kg, ha giocato nella NBA G League con i Texas Legends e ha appena concluso la stagione con i Memphis Hustle. La Società è al lavoro per il disbrigo delle pratiche burocratiche necessarie ai fini dell’ottenimento del visto per consentire al giocatore di essere a Pesaro nei prossimi giorni. Il Club comunica inoltre che Scott Bamforth ha dovuto far rientro negli Stati Uniti per gravissimi motivi familiari.