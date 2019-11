VL Pesaro, non basta l'orgoglio: Trento vince ai supplementari

Al 7° tentativo la VL Pesaro scopre di aver anima, cuore e carattere, ma tutto ciò non basta per la prima vittoria. Trento s’impone 101-95 ai supplementari dopo una partita al cardiopalma, che i gialli raddrizzano con un terzo quarto da 30 punti, comandano fino all’ultimo possesso regolamentare e buttano via a causa dei miseri 20/33 in lunetta e 8/31 da tre del 40°. Inutili i 29 di un superbo Barford, i 16 di Chapman e i 14 di Thomas, che in 3 sommano anche 23 rimbalzi. Per l’Aquila 23+7 rimbalzi di Knox, 18 di Mezzanotte, 15 a testa di Blackmon e Forray e 9+10 rimbalzi di Craft.

Avvio surreale nella sua bruttezza, con lo 0-0 che viene meno solo dopo 4’ 30”. A sbloccare lo stallo è Knox, che insieme a Blackmon, Kelly e al lavoro sporco di Craft impacchetta in un amen lo 0-13 Trento. Ci vorranno più di 7’ prima che Zanotti metta a tabellino una VL pasticciona oltre ogni immaginazione: al 10° è 1/10 da tre e 1/6 nei liberi e se queste statistiche non sono nulle è solo grazie ai canestri allo scadere di Mussini, autore di 6 degli 8 punti dei suoi.

Al rientro c’è anche Barford a macinare gioco e canestri, il che però non basta per arginare una Trento issata fino al +21 dalle folate di Forray e da un Mezzanotte già in doppia cifra. Pesaro è in pieno profondo rosso ma stavolta, anziché mollare, tira fuori l’orgoglio e risorge. La prima reazione può solo tamponare i tentativi d’allungo dell’Aquila, a cavallo del riposo lungo invece ecco l’imponderabile: gli sprazzi di classe di Barford, i liberi di Thomas e i primi 5 punti del sin lì assente Chapman imbastiscono il clamoroso 23-2 del sorpasso, firmato dall’attacco al cesto del solito Barford.

In tutto ciò si fa fondamentale l’apporto sotto i ferri di Eboua, che si prende pure il lusso di una progressione in campo aperto con schiacciatona finale. Squillo mediano di un altro parziale che, grazie alle gite in lunetta di Mussini, manda Pesaro a +7. Il risveglio di Trento arriva con la tripla sulla sirena di Mezzanotte 4Q primo tassello del 9-0 che, subito dopo il rientro, vale il ritorno in testa degli ospiti, sugellato dai 4 in fila di Blackmon.

Si va avanti punto a punto fino a un 40° da brividi: la VL che scappa a +5 con la tripla di Pusica e il contropiede di Chapman, lanciato da Mussini dopo la doppia stoppata Barford/Pusica su Craft. Forray accorcia con una tripla immediata, Mussini manca il ko e sul ribaltamento, con una rimessa a 4 decimi dalla sirena, Knox conquista la lunetta per i liberi che chiamano i supplementari. Nei quali Pesaro va in crisi, non segna più e pian piano scivola a -7, incaponendosi nella ricerca di una tripla che sembra non arrivare mai. Arriverà con le ultime fiammate di Barford, ormai però è tardi e i liberi di Blackmon sanciscono l’ennesimo ko, che lascia la VL a quota 0.