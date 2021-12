Alle ore 21, appuntamento con “Cpiace” in diretta su San Marino Rtv (canale 831 digitale terrestre e 520 Sky). Conduce Lorenzo Giardi con opinionista Massimo Boccucci. Ospite in studio Mattia Minesso, trentunenne attaccante del Modena capolista che contro il Gubbio, vincendo al 93′ per 3-2, ha conquistato la decima vittoria consecutiva.