Ravenna: esonerato Mauro Antonioli

Il Ravenna ha esonerato Mauro Antonioli e il suo staff dopo il pareggio con lo United Riccione. La squadra giallorossa si trova a -11 dalla vetta della classifica e per la società che ha investito per allestire una squadra competitiva non sarebbero stati rispettati i programmi. Questo il comunicato della società: “La società Ravenna Football Club comunica che è stata presa la decisione di sollevare dall’incarico l’allenatore della prima squadra Mauro Antonioli. Il club desidera ringraziare il tecnico ed il suo staff per la serietà, la professionalità e l’impegno dimostrato in questi mesi alla guida della squadra ed augura loro le migliori fortune per il proseguimento della carriera” Domenica al Benelli arriva il San Marino reduce da due sconfitte consecutive. In giornata dovrebbe essere nominato il nuovo allenatore tra i papabili Gianluca Atzori , Marco Marchionni, e Gaetano Fontana