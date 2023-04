Dopo la sosta pasquale torna questa sera Cpiace ore 20.10. La puntata sarà dedicata alla Reggiana che sabato battendo l'Olbia è stata promossa in Serie B. Tra i cadetti per la prima volta anche la FeralpiSalò. Cpiace celebrerà anche la promozione della squadra collegandosi via skype con il tecnico ex Inter Stefano Vecchi. Conduce Lorenzo Giardi opinionista Massimo Boccucci.