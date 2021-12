Al Victor San Marino l'attaccante Carrer

Il Victor San Marino si rifà il look, dopo l'arrivo di Alex Ambrosini vestiranno il biancoazzurro anche Alexander Carrer, italiano classe 2001, lo scorso anno 30 presenze in Serie D nel Saluzzo. Punta centrale, 1,85 metri, ha realizzato 8 reti in Eccellenza nella stagione 2019/2020 con il Saluzzo. L'anno successivo 2 gol in Serie D sempre con la squadra piemontese. In questa stagione 4 presenze senza segnare con il Vado sempre in D. Al Victor San Marino anche il giovanissimo centrocampista della Nazionale Under 19 sammarinese Mattia Cola, classe 2003, recentemente in gol contro la Turchia. Il Victor è alla ricerca anche di un centrocampista esperto, un giovane difensore, e un secondo portiere.