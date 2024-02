Botta e risposta tra Fermana e Spal: 1-1 nello scontro salvezza

Fermana - Spal

Un gol per parte, un punto a testa che serve a poco o niente: Fermana e SPAL si annullano nello scontro salvezza. Partono meglio gli ospiti: azione insistita a liberare Maistro che si accentra e cerca il destro a giro, palla che sorvola la traversa. Poi è un predominio territoriale della Fermana, che non crea ma la sblocca nella maniera più rocambolesca possibile: Petrugnaro ci prova dal limite, Valentini si sostituisce a Galeotti nella respinta ma colpisce Carraro e la sfera rotola dentro. Con fortuna, gli uomini di Stefano Protti vanno sull'1-0.

Nella ripresa, però, arriverà la reazione di quelli di Mimmo Di Carlo: verticalizzazione per Antenucci che fa da sponda sull'inserimento di Dalmonte, il destro del 19 non è irresistibile ma Furlanetto non trattiene e allora è 1-1. Tutto da rifare per la Fermana che sembra crederci di più nel finale: è salvifico Ghiringhelli che nega un gol fatto a Condello, quasi sulla linea. Ultimissima chance con la girata volante di Petrelli, tenuta in due tempi da Galeotti. Gialloblu ancora in coda, la SPAL resta in zona play-out.