Caso Juve, la sentenza: -15 sospeso e rinvio alla Corte d'Appello

È arrivata la tanto attesa sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che accoglie il ricorso della Juventus contro i 15 punti di penalizzazione inflitti per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla Corte Federale di Appello della FIGC per una nuova valutazione. In attesa di una nuova pronuncia dunque la penalizzazione è sospesa e i bianconeri tornano terzi a quota 59.

"Rinvia alla Corte Federale d'Appello - si legge nella sentenza - perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A.".

Confermate le condanne per Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene, mentre anche le posizioni di Vellano, Nedved, Garimberti, Grazioli-Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio tornano alla Corte d'Appello.

Il Collegio di Garanzia ha fino a 30 giorni di tempo per la pubblicazione delle motivazioni, dopodiché la Federcalcio dovrà fissare una nuova udienza alla Corte d'Appello entro altri 15.