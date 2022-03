Caturano al 90' salva il Cesena a Fermo (2-2)

Fermana - Cesena

Il Cesena ha finito le gambe e le idee, non il cuore per tirarla su al minuto 90 contro una Fermana povera che però meritava di vincerla. Primo tempo di poca roba, Kyeremateng va in porta di triangolo e da buona posizione spara alto. Il vantaggio invece arriva dalla parte di là quando Ciofi pesca Pierini che lobba il vecchio Ginestra. Poteste marchigiane per sospetto fuorigioco dell'attaccante. Succede quasi tutto nella ripresa che si apre col pari, Cognigni salta di testa su Gonnelli e la mette nell'angolino. Cesena smarrito, Fermo che spinge sul gas. Kyeremateng la tiene e invita Pannitteri: sassata e Nardi la va a prendere di istinto. Bortolussi non pervenuto, Viali si gioca Caturano. Che entra a va giù per contatto con Rossoni, niente da fare.

È sempre la Fermana a fare la partita: Pannitteri dal limite fuori non di molto. E poi l'occasione è super con la volee dello scatenato Pannitteri che svernicia la traversa. Quando, subito dopo, Mbaye colpisce a botta sicura e Nardi fa un mezzo miracolo sembra proprio non debba accadere più nulla. Invece il gioco di prestigio di Marchi ribalta il risultato e fa scattare una festa pressoché definitiva. Rovinata da un Cesena poco lucido, ma non arrendevole che all'ultima mischia con Caturano va a prendersi un 2-2 grasso che sa di vittoria e salva, per ora, il terzo posto.