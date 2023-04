Ceferin confermato Presidente Uefa. Gravina Vice

Nessuna sorpresa, il Congresso Uefa riunito a Lisbona ha rieletto Alexander Ceferin, unico candidato, Presidente della Uefa. Lo sloveno resterà in carica fino al 2027. Per il 55enne eletto per acclamazione si tratta del terzo mandato. Sarà affiancato da due vice: l'italiano Gabriele Gravina e la gallese Laura McAllister, i quali prendono il posto del portoghese Fernando Gomes nominato vice presidente Fifa e dell'ungherese Sandor Csanyi. Ai lavori ha partecipato anche la FSGC nelle persone del Presidente Tura, del vice-Presidente Grana e del Segretario Generale Zafferani. Non solo le votazioni per la presidenza ma anche quelle per sette posizioni del Comitato Esecutivo della UEFA hanno tenuto banco durante il Congresso portoghese. Ad imporsi in queste tornate sono stati l’albanese Armand Duka, il danese Jesper Møller Christensen, il ceco Petr Fousek, il georgiano Levan Kobiashvili, lo spagnolo Luis Rubiales, il francese Philippe Diallo e l’ucraino Andrii Pavelko. Approvati anche il Rapporto Annuale per la stagione 2021-22, il bilancio d’esercizio 2021-22 e quello previsionale per l’anno finanziario 2023-24. Nel suo discorso dopo la rielezione il numero 1 della Uefa è tornato sulla Superlega. “C'è stato il tentativo di creare un nuovo modello rispetto a quello che conosciamo bene – ha dichiarato Ceferin- ma il nostro modello è basato sul merito sportivo che non può essere un diritto acquisito, può essere solo guadagnato, stagione dopo stagione. Il nostro ruolo è difendere questo meraviglioso sport nell'interesse di tutti, non quello dei privati. Dobbiamo sfatare il mito – conclude - che l'industrializzazione del calcio sia un processo inevitabile". Il prossimo Congresso Ordinario della UEFA, il 48°, avrà luogo l’8 febbraio 2024 a Madrid.