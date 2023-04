Cento giorni al Mondiali 2023

Per la prima volta i mondiali femminili si giocheranno in Oceania. Sarà anche la prima volta per la versione in rosa ospitata da due paesi, Australia e Nuova Zelanda. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Mancano esattamente 100 giorni alla gara di debutto. Nuova Zelanda – Norvegia sarà la prima partita, in programma all'Eden Park di Auckland, un'ora più tardi il fischio d'inizio di Australia – Irlanda al Sydney Football Stadium. Le due nazioni ospitanti apriranno il mondiale 2023. Un'edizione alla quale parteciperà, per la seconda volta consecutiva, anche l'Italia di Milena Bertolini, che nel 2019 aveva raggiunto i quarti di finale.

Le azzurre hanno raggiunto quattro volte, su nove edizioni, la fase finale del mondiale. La FIFA lo ha definito come “Il mondiale spartiacque”. L'edizione che sancirà il salto di qualità per l'evento femminile. A confortare il massimo organismo internazionale del calcio alcuni numeri. Tra questi la vendita dei biglietti, oltre 650 mila già venduti, in attesa della seconda fase aperta proprio a centro giorni dalla gara inaugurale. Nelle previsioni della FIFA si parla di oltre 2 miliardi di telespettatori.

L'Italia è in inserita nel girone G con Svezia, Sudafrica e Argentina. Il debutto a Auckland contro le sudamericane il 24 luglio. Il sogno azzurro è quello di migliorare i quarti di finale conquistati quattro anni fa in Francia e in Cina nel 1991, quello biancoazzurro di vedere tra le convocate anche l'italo/sammarinese Chiara Beccari, che oggi ha esordito dal primo minuto con la maglia della nazionale italiana contro la Colombia in amichevole. Gli Stati Uniti, la squadra da battere, la nazionale a stelle e strisce ha vinto gli quattro mondiali, gli ultimi due consecutivi e quando è andata male, è arrivata tre volte terza.