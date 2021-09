Cesena – Modena 1-2

Nel complesso il Cesena non avrebbe meritato la sconfitta, il Modena non è sembrato superiore ai bianconeri ma ha vinto il derby in rimonta. Si era messa bene per il Cesena quando ancora Salvatore Caturano scarica dentro da sotto misura, non perfettamente centrata in questo caso la difesa del Modena. Secondo gol consecutivo per il centroavanti del Cesena. La gioia dura più o meno 10 minuti, la formazione di Tesser la pareggia con un giovanissimo come Bonfanti 2002 scuola Inter. Nella sua conclusione c'è rabbia e potenza. Sinistro che non da scampo a Nardi. Sull'asse Caturano – Tonin – Bortolussi, palo clamoroso del bomber bianconero. Sono gli episodi che cambiano l'inerzia della partita. Perchè dal possibile 2-1, si passa all'1-2 ancora Nicholas Bonfanti, doppietta per il baby dell'Inter. Nel finale spazio anche al nuovo acquisto Missiroli, che avrà tempo e modo di mettersi in luce. Al Manuzzi di Cesena, Modena batte cesena 2-1