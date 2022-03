Vittoria per 2-1 della Juventus in rimonta sul Lione nell'andata dei quarti di finale della Champions donne. Francesi in vantaggio dopo 7' con Macario, pareggio delle bianconere al 27' st con Girelli e 2-1 di Bonfantini, entrata in campo da un paio di minuti. La partita di ritorno è in programma il 31 marzo a Lione.