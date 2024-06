Euro 2024: esordio ok della Francia, ma c'è ansia per Mpappè

La Francia inizia col piede giusto il cammino di Euro 2024 battendo per 1-0 l'Austria nella prima giornata del Gruppo D. Match dominato dai Bleus di Didier Deschamps ai quali basta l'autogol di Wober al 38' per sbrigare la pratica a Dusseldorf. Un successo che permette ai vicecampioni del Mondo di rispondere subito all'Olanda, vincente contro la Polonia.

Nota stonata l'infortunio di Mpappè che si è probabilmente rotto il naso dopo aver colpito violentemente la spalla del difensore austriaco Kevin Danso mentre tentava di deviare un pallone di testa. Infortunio che il ct Didier Deschamps sembra avere confermato anche nell'immediato post partita, con parole preoccupate e occhi carichi di tensione: "Apparentemente il naso non è messo per niente bene, vedremo. È la macchia della serata, per noi è un bel problema".

Oggi si chiude la prima giornata della fase a gironi con Turchia-Georgia alle 18 e Portogallo-Repubblica Ceca alle 21.