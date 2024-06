Europei al via: oggi in campo Germania - Scozia

La lunga attesa è ormai finita. Prende finalmente il via Euro 2024 (14 giugno-14 luglio) questa sera alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera con il match tra la Germania padrona di casa e la Scozia. L'edizione in terra tedesca sarà la 17esima della storia e dopo quella itinerante del 2020 (poi spostata al 2021 per la pandemia da Covid-19) si torna alla normalità. L'Italia è campione in carica, la Germania (insieme alla Spagna) la Nazione che ha vinti di più (3).

Domani debutto dell'Italia con l'Albania.