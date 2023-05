Femminile: il Bologna neopromosso in B a PassioneCalcio

Appuntamento con il calcio femminile questa sera con puntata dedicata alla promozione del Bologna Femminile nel campionato di serie B. La squadra del tecnico Simone Bragantini sarà ospite dell'appuntamento settimanale di PassioneCalcio negli studi di San Marino RTV. Con il tecnico rossoblu anche il direttore generale Gianni Fruzzetti, il team manager Lorenzo Gelosini, il preparatore Andrea Calzolari e il responsabile della comunicazione Sebastiano Moretto. Grandi protagoniste le calciatrici del Bologna, in studio rappresentate da Mia Trombin, Valentina Colombo, Marilyn Antolini, Benedetta De Biase, Martina Gelmetti, Zala Kustrin e Joyce Asamoah. Un'occasione per rivivere la grande stagione della squadra rossoblu. Non mancheranno gol e immagini di serie B e serie C.