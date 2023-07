Francia di misura sul Brasile, la Giamaica crede nella qualificazione

Era uno dei match più attesi della fase a gironi e non ha certamente tradito le attese. Festeggia la Francia che supera il Brasile al termine di un incontro combattuto e con grandi occasioni da una parte e dall'altra. Partono meglio le transalpine: colpo di testa di Le Sommer, Lele si allunga e tiene a galla i suoi. Con un azione quasi in fotocopia però la Francia passa: altro cross da sinistra, torre di Diani e altra incornata di Le Sommer che questa volta fa 1-0. La sblocca l'attaccante, bandiera del Lione. Il Brasile però non ci sta: Adriana fallisce un rigore in movimento in chiusura di frazione. Ad inizio ripresa arriva il pareggio delle verdeoro: il tiro deviato di Nicoli dal limite diventa un assist involontario per Debinha che aggancia e batte Peyraud-Magnin. Si resta così in equilibrio fino all'83', fino a quando la solita Renard si libera sul secondo palo e schiaccia facendo 2-1 quasi allo scadere.

Francia che sale a 4 punti nel Gruppo F, così come la Giamaica che passa di misura su Panama e si giocherà la qualificazione all'ultima giornata proprio contro il Brasile. Nel derby del Centro America sono le caraibiche a fare la partita e sfiorare il gol più volte, già nel primo tempo: Bailey vola sul destro a giro di Sampson. Poi Spence cerca la magia direttamente da piazzato, centrando in pieno la traversa. Il gol vittoria arriva con il capitano Allyson Swaby che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, si avvita e non lascia scampo a Bailey. 1-0 Giamaica che reggerà fino al 90', nonostante gli ultimi tentativi panamensi.