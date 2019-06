Francia e Inghilterra volano ai quarti

Era la gara più attesa degli ottavi di finale e non ha tradito le attese. Francia - Brasile ha regalato spettacolo, gol e tante emozioni. Padrone di casa in vantaggio con il colpo di testa della Gauvin, rete annullata per un fallo ai danni del portiere. Il vantaggio transalpino è solo rinviato ad inizio ripresa quando la stessa Gauvin, insacca da distanza ravvicinata. Le brasiliane non ci stanno e trovano il pareggio con il preciso diagonale firmato da Thaisa. A decidere partita e qualificazione, il gol della Henry nel secondo tempo supplementare. Brasile fuori dal mondiale mentre la Francia affronterà nei quarti, la vincente di Spagna - Stati Uniti.

Passa il turno anche l'Inghilterra che supera per 3 a 0 il Camerun, con le giocatrici africane che hanno minacciato per due volte di abbandonare il campo. Ma andiamo con ordine. La squadra di Phil Neville passa in vantaggio con una punizione a due da dentro l'area della Houghton. Sul finire di tempo, il raddoppio inglese con la firma della White. Rete convalidata con la Var e che scatena la rabbia delle africane. Al 5' della ripresa, Il Camerun accorcia le distanze ma l'arbitro annulla dopo il controllo del Var e nuove proteste delle africane. Poco dopo arriva il tris della Greenwood per il definitivo 3 a 0 Inghilterra che ora se la vedrà con la Norvegia mentre domani alle 18 scende in campo l'Italia contro la Cina.