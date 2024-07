Gabriele Bellodi è un nuovo giocatore biancorosso. Difensore centrale, classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Milan, ha esordito in Serie C con la maglia dell’Olbia a 18 anni e oggi può vantare già 113 presenze in categoria. Proprio con l’Olbia, squadra in cui è tornato dopo le esperienze a Crotone e Alessandria, nella stagione appena conclusa ha collezionato 36 presenze e un gol. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2026 con opzione per il terzo anno.