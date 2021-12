Gioca bene e non fa punti: lo strano caso dell'Imolese

La partenza incoraggiante aveva fatto pensare ad un altro campionato. Dopo il 4-1 al Pontedera l'Imolese di Fontana occupava la zona play off giocando un calcio frizzante e spensierato. Era la sesta giornata. Poi qualcosa o tutto è cambiato, un solo punto nelle ultime 6 con addirittura 4 sconfitte consecutive. La squadra prova ancora a proporre qualità, ma i risultati non vengono più. Domenica l'Imolese ha spaventato la capolista Modena, per poi arrendersi all'ultimo respiro. Nel servizio l'intervista al portiere dell'Imolese Gian Maria Rossi.