Girone F: ripristinate le tre partite inizialmente rinviate

Ufficialmente ripristinate le tre gare del girone F Jesina- Atletico Porto Sant’Elpidio, Sangiustese - Montegiorgio e Tolentino-Recanatese in seguito alla nuova ordinanza della Regione Marche che ha ridotto lo stop delle manifestazioni pubbliche dal 4 marzo al 29 febbraio. Dunque si gioca regolarmente l'intera 26esima giornata del campionato di Serie D Girone F. Torneo estremamente interessante soprattutto in testa dove tutto è in gioco almeno per 4 squadre: Matelica, San Nicolò Notaresco, Campobasso e Recanatese divise da soli 4 punti. Il Matelica è di scena a Vasto contro il Vastogirardi formazione teoricamente tranquilla, ma si tratta pur sempre di una trasferta insidiosa. In casa il San Nicolò Notaresco opposto all'altra formazione di Vasto, la Vastese. Dovrà dimostrare di credere alla promozione diretta il Campobasso che riceve l'ottima Agnonese di questa stagione stabilmente posizionata nei play off. Partita non facile ma in caso di vittoria i molisani potrebbero diventare una seria candidata alla serie C. Morale alto anche per la Recanatese di scena a Tolentino, i marchigiani non perdono in campionato dal 19 gennaio. Gara tutt'altro che scontata per Manuel pera e compagni. Le altre partite tutte in programma domani ore 14.30 : Avezzano- Pineto, Chieti – Giulianova, Fiuggi – Cattolica SM con la squadra di Cascione vogliosa di proseguire nel momento estremamente positivo; 7 risultati utili consecutivi, Jesina – Porto Sant'Elpidio e Sangiustese – Montegiorgio.