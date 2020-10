Gol di Bifulco e il Padova passa a Fermo (0-1)

Per imporre la legge del più forte il Padova ci mette un minuto e mezzo. Saber sguascia via e prepara la palla che Bifulco traduce nell'1-0. La Fermana accusa il colpo e per almeno mezz'ora c'è solo Padova, Comotto anticipa Jefferson e un paio di minuti dopo c'è Jelenic al tiro senza però trovare soddisfazione. Match point per i ragazzi di Mandorlini quando Urbinati entra come un indiano su Jefferson. E' il rigore che potrebbe chiudere tutto, invece Jefferson sceglie lo stesso angolo di Ginestra che con un balzo para. Il pericolo scampato scuote la Fermana che si vede almeno una volta prima dell'intervallo.

Ripresa, il Padova si mette più a gestire che a cercare il raddoppio anche se le occasioni non mancano e sono quasi tutte per i veneti. La Fermana prova a sfruttare le poche occasioni che riesce a creare, ma per un fallo di reazione Cognigni resta in dieci. E nonostante l'inferiorità, i padroni di casa ci provano col cuore e ci vanno vicinissimi nella mischione clamoroso nel quale il colpo di reni di Vannucchi salva il Padova che per non averla chiusa ha rischiato grosso.