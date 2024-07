Ufficializzate le date della stagione sportiva 2024/2025 del campionato di serie B. La prima giornata è in programma per sabato 17 agosto 2024, l'ultima venerdì 9 maggio 2025 per quanto riguarda la stagione regolare. Poi il via ai playoff e playout. I turni infrasettimanali previsti sono quattro: martedì 27 agosto 2024, martedì 29 ottobre 2024, giovedì 26 dicembre 2024, e giovedì 1° maggio 2025.