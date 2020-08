Il Cesena rinnova il look a centrocampo: ecco Petermann e Collocolo

Nel video le interviste

Facce nuove al Manuzzi. Il Cesena ufficializza i primi due acquisti della nuova gestione. Fosforo e forza a centrocampo per una stagione ambiziosa.

Davide Petermann avrà il compito, non semplice, di sostituire una colonna portante come “Il Conte” De Feudis passato dal campo allo staff tecnico. “È un onore per me prendere il suo posto e approfitterò dei suoi consigli per conquistare il cuore dei tifosi bianco-neri”, ha detto Petermann. Mancino abile nei calci piazzati, Petermann, ha una lunga storia alle spalle. Giovanili al Palermo, il primo approdo in Romagna al Santarcangelo e poi la sfortuna con la rottura del crociato. Lo scorso anno alla Vibonese in C ha trovato una certa continuità con 26 presenze e 3 reti. Ma Cesena è un'altra piazza. Sei mesi fa, nell'ultimo match disputato al Manuzzi, c'erano 12.000 persone ad incitare il Cavalluccio. Ma il romano classe 1994 non vede l'ora di scendere in campo: “Sarà un'emozione unica solcare il prato del Manuzzi ma so che riusciremo a fare una grande stagione col supporto dei nostri tifosi”.

L'altro nuovo volto è Michele Collocolo. Tarantino non ancora 21enne ha stazza, passo e capacità di inserimento. Due anni fa in D al Francavilla ha centrato la salvezza con la squadra, cosa che non gli è riuscita lo scorso anno al Rende in C. Il campionato ricomincerà, molto probabilmente, a fine settembre. Sette mesi dopo l'ultima gara ufficiale giocata. Lo stop più lungo della storia del calcio. “Sarà complicato riprendere dopo così tanto tempo, ma partita dopo partita riusciremo a ritrovare il ritmo giusto”, ha detto Collocolo.